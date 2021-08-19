Берлин, , 22:51 — REGNUM Афганистан оказался обречён на захват террористами из-за политики Вашингтона, причём ещё с президентства (2001−2009 гг.) Джорджа Буша-младшего, заявил бывший германский канцлер Герхард Шрёдер в статье для T-online.

Цитата из к/ф «Апокалипсис сегодня». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1979. США

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Он отметил, что ответственность за то, что в итоге произошло с Афганистаном, несут 43-й (Буш-младший), 44-й (Барак Обама), 45-й (Дональд Трамп) и 46-й (Джо Байден) президенты США.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали набирать силу в Афганистане при Буше-младшем, когда он ввязался в войну в Ираке. А его преемникам уже пришлось иметь дело с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и их политика была неверной.

Так, Байден, объявив, что США покидают Афганистан, фактически дал талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зелёный свет на пути к Кабулу.

Теперешний уход американцев из Афганистана Шрёдер сравнил с бегством американских военных из Сайгон — тогда, в 1975 году, американские военные покинули Южный Вьетнам, потерпев поражение во Вьетнамской войне.

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