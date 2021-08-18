Вашингтон, , 05:29 — REGNUM Переданные армии Афганистана американские вертолеты Black Hawk могут попасть в руки России и Китая, которые изучат военные технологии США. Об этом 17 августа заявил в интервью телеканалу Fox News бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

По его словам, на создание таких боевых машин были выделены миллиарды долларов.

«Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые будет изучать Россия, и Китай, и кто угодно, поскольку это лучшая техника в мире», — сказал экс-президент.

Он считает, что армия США должна была уничтожить всю военную технику перед выводом своих сил из Афганистана. Трамп добавил, что из-за игнорирования этих шагов американским вооружением завладели талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Дональд Трамп заявил, что операция по выводу войск США из Афганистана, которую осуществила администрация главы Белого дома Джо Байдена, стала позором для Соединенных Штатов.

Читайте также: Трамп назвал вывод войск из Афганистана «великим позором» для США