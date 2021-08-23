Лондон, , 09:49 — REGNUM Великобритания эвакуировали из Афганистана почти шесть тысяч человек, сообщается на сайте министерства обороны Соединенного Королевства.

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Так, с 13 августа из Афганистана были вывезены 5 725 человек, из них 3,1 тыс. — местные жители, подпадающие под программу перемещения, и члены их семей.

Отмечается, что процесс эвакуации продлится «так долго, как ситуация с безопасностью позволит осуществлять ее в координации с партнерами из США».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что власти страны с начала июля эвакуировали из Афганистана порядка 33 тыс. человек.

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