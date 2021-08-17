Кабул, , 08:18 — REGNUM Сотрудники американского посольства пока ещё продолжают оставаться в Кабуле, взятом под контроль радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон 17 августа написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Афганистан

Росс Уилсон «Вопреки ложным сообщениям, сотрудники посольства и я остаёмся в Кабуле и усердно работаем, чтобы помочь тысячам граждан США и оказавшимся в уязвимом положении афганцам».

По словам Уилсона, «наша приверженность народу Афганистана остаётся в силе».

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Ранее Госдеп объявил, что все сотрудники посольства США в Кабуле 15 августа были эвакуированы на территорию столичного аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, военные самолёты, которые должны эвакуировать дипломатов и гражданских из Афганистана, начали вылетать из аэропорта Кабула.

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