* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 23:20 — REGNUM Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) встретились с китайским послом и делегацией посольства Китая в Кабуле, сообщил 24 августа представитель политического крыла талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Наим на своей странице в Twitter.

Министры иностранных дел Китая, Афганистана и Пакистана Mfa.gov.af

По его словам, талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на этих переговорах представлял Абдул Салам Ханафи, заместитель главы политического офиса Исламской Республики Афганистан.

Были обсуждены вопросы двусторонних отношений, гуманитарной помощи Китая, а также текущая ситуация в стране и вопросы безопасности.

Стоит отметить, что ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай готов установить новые дипломатические отношения с Афганистаном, а нынешнее руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) настроено более рационально, чем их предшественники 1990-х годов.

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