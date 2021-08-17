Варшава, , 12:21 — REGNUM В пресс-службе правительства Польши сообщили, что утром 17 августа из Варшавы было направлено три самолета в Афганистан, которые намерены эвакуировать оттуда около 100 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

«С помощью данных самолетов захваченный талибами Афганистан смогут покинуть как граждане Польши, так и те, которые сотрудничал с нашими гражданами по рабочим вопросам, по бизнесу, в рамках дипломатического взаимодействия. Мы им предоставим гуманитарные визы», — говорится в сообщении.

Напомним, после того как Соединенные Штаты Америки вывели большую часть своих войск из Афганистана, значительную часть территории этой страны заняли талибы. В воскресенье 15 августа они вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Тысячи местных жителей, а также представители дипломатических организаций в спешке покидают Афганистан, опасаясь представителей новых властей, которые являются радикальными исламистами.