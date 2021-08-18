Москва, , 18:33 — REGNUM Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора 18 августа обменялись мнениями о ситуации в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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«Проведён обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Афганистане. Акцентирована важность обеспечения безопасности гражданского населения и скорейшей нормализации обстановки в этой стране в интересах поддержания стабильности в регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух стран договорились о продолжении регулярных контактов по данному вопросу по линии заинтересованных ведомств России и Таджикистана.

Кроме этого, с учётом председательства Таджикистан в ОДКБ и ШОС в 2021 году обсуждался ход подготовки предстоящих саммитов этих организаций, которые должны пройти в Душанбе, информирует пресс-служба.

Напомним, чуть ранее Владимир Путин также обсудил по телефону ситуацию в Афганистане с новым президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

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