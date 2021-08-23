Москва, , 11:20 — REGNUM В настоящее время главы государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проводят по видеосвязи внеочередную сессию Совета коллективной безопасности, на которой они обсуждают ситуацию в Афганистане. Об этом 23 августа сообщает Телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

ОДКБ Odkb-csto.org

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Уточняется, что во встрече, которая проходит под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона, принимают участие президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространило амнистию на всех чиновников афганского правительства, включая бывшего президента Ашрафа Гани и бывшего вице-президента Амруллу Салеха.