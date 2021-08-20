Канберра, , 09:52 — REGNUM 60 австралийцев и местных афганцев были эвакуированы из Кабула в Дубай вечером 19 августа. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Clrdms

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Всего различными рейсами усилиями правительство Австралии из захваченного талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистана эвакуированы 162 человека. При этом 94 человека уже были доставлены из Дубая в Перт, где они уже помещены на карантин.

«Дальнейшие полеты, конечно, запланированы на несколько дней вперед», — заверил журналистов Моррисон.

«Мы продолжим работать с другими странами, другими партнерами в обеспечении воздушной перевозки австралийцев и граждан Афганистана», — добавил премьер-министр.