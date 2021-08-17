Вашингтон, 17 августа 2021, 23:29 — REGNUM В нише шасси американского транспортного самолета, взлетевшего из аэропорта Кабула, обнаружены человеческие останки, сообщает 17 августа Управление специальных расследований ВВС США.
Останки человека были обнаружены после приземления самолёта на авиабазе в Катаре.
Начато расследование по факту возможной гибели людей при взлете транспортного самолета С-17 ВВС США в аэропорту Кабула.
«Управление специальных расследований ВВС изучает все доступные данные относительно самолёта С-17, вылетевшего из международного аэропорта имени Хамида Карзая 15 августа, и связанной с ним гибели людей», — указано в сообщении Управления.
Как сообщало ИА REGNUM, телеканалы и соцсети опубликовали видео с цепляющимися за взлетающий самолёт афганцами, которые впоследствии упали с большой высоты.
Напомним, после захвата власти в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в аэропорту Кабула скопились тысячи людей, стремящихся улететь из страны.
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