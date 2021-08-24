Москва, , 13:01 — REGNUM Россия вывезла из Афганистана членов семей дипломатического корпуса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Афганистан

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

«Имеются определенные договоренности об обеспечении безопасности наших дипломатов. Заранее были вывезены из Афганистана члены семей — женщины и дети, которые не являются сотрудниками [дипломатической миссии]», — сказал Песков.

По его словам, посольство РФ в Кабуле работает в обычном режиме.