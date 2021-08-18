Абу-Даби, , 17:19 — REGNUM Политическое убежище предоставили ОАЭ бежавшему из Афганистана Ашрафу Гани, свергнутому талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с поста президента, сообщает 18 августа WAM.

Ашраф Гани President.gov.af

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Об этом заявили в МИД страны. В ОАЭ Гани находится со своими близкими, покинувшими Афганистан. Руководство Эмиратов, отмечают в Абу-Даби, приняло Гани «по гуманитарным соображениям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гани 15 августа отказался от президентства под давлением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захвативших власть. Несмотря на то, что у властей Афганистана была многочисленная армия, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) брали город за городом, пока не добрались до Кабула.

Гани заявил, что не хочет кровопролития и потому не будет бороться за власть. Сначала сообщалось о его бегстве в Таджикистан, затем о его перемещении в Оман.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо место нахождения президента Афганистана