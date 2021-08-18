Абу-Даби, , 20:51 — REGNUM Бежавший из своей страны при приближении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) президент Афганистана Ашраф Гани опубликовал 18 августа в соцсетях обращение к афганскому народу.

Ашраф Гани U.S. Department of State

По его словам, сейчас он находится в ОАЭ.

В своём «обращении к нации», Гани рассказал, что его заставили сбежать из страны, а сам он согласился на это, якобы из желания избежать кровопролития.

При этом Ашраф Гани заявил, что обвинения в его адрес по поводу бегства с большим количеством государственных денег являются ложными.

Как сообщало ИА REGNUM, Гани сбежал из Афганистана ещё 15 августа, после чего талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без боя заняли весь Кабул, кроме территории аэропорта.

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