* Талибана — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 18:06 — REGNUM Ряд технологических компаний, в том числе Facebook, Twitter и LinkedIn, разрабатывают стратегии по защите аккаунтов афганцев, которым угрожают *талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившие власть в стране. Об этом 20 августа сообщают местные СМИ.

Беженец Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава отдела безопасности Facebook Натаниэль Глейшер заявил, что компания создала инструменты, которые должны помочь блокировать нежелательных людей и не позволить им отслеживать информацию на странице пользователей. Он добавил, что компания также старается защитить аккаунты афганцев в Instagram.

Напомним, что в 1996—2001 гг. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правил в Афганистане железной рукой. Однако теперь, когда террористы во второй раз захватили власть в стране, они пытаются всячески доказать, что более не приемлют те методы осуществления власти и насилия, к которым они прибегали раньше.

*Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ.