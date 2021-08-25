Лондон, , 03:54 — REGNUM Великобритания намерена завершить эвакуацию из Кабула своих граждан и помогавших им афганцев не позднее 27 августа. Об этом со ссылкой на источники в военных кругах 24 августа сообщает газета The Guardian.

Эвакуация

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По информации издания, названные сроки связаны с отказом президента США Джо Байдена продлевать эвакуацию из Афганистана после 31 августа. Правительство Великобритании рассчитывает до этого срока успеть вернуть в метрополию порядка одной тысячи британских военнослужащих, находящихся сейчас в аэропорту Кабула. В связи с чем было принято решение прекратить вывоз гражданских соотечественников «в ближайшие 24−36 часов». За 25-26 августа планируется эвакуировать из Кабула самолётами британских ВВС около четырёх тысяч человек, из которых афганцев будет примерно 2,5 тыс.

Всего с 13 августа Великобритания уже вывезла из Афганистана около 8,5 тыс. человек. Предполагалось, что британские военные эвакуируют из страны, власть в которой захватили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), афганских политиков, государственных служащих, судей и сотрудников гуманитарных структур. Однако решение США не продлевать сроки эвакуации за 31 августа делает эти планы неосуществимыми.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что лидеры стран G7, представители ООН, Евросоюза и НАТО имеют единую позицию по афганскому радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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