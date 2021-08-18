Киев, 18 августа 2021, 12:46 — REGNUM В Афганистан вылетел самолёт министерства обороны Украины, который может эвакуировать граждан страны. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко 18 августа в комментарии «Интерфакс-Украина».
Всего из Афганистана хотят эвакуироваться более 150 граждан Украины.
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Напомним, ранее появилась информация о 12 украинских военных, находящихся на брошенной американской военной базе в Кабуле. Позже в минобороны Украины опровергли эту информацию, заявив, что представителей ВСУ в Афганистане нет.
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