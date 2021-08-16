Вашингтон, , 23:29 — REGNUM Американцы собрались у Белого дома в качестве протеста на фоне взятия Афганистана боевиками, сообщает 16 августа BBC.

Белый дом (сс) The White House

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Протестующие пришли выразить поддержку народу Афганистана после того, как в сети появились кадры из аэропорта Кабула. На видео афганцы массово бегут по взлетной полосе в отчаянии хватаясь за набирающий скорость американский самолет.

Издание отмечает, что президент США Джо Байден оказался в тяжелом положении после вывода американских войск из Афганистана в июле, так как это привело захвату страны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщалоИА REGNUM, ранее представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, чтовойна в Афганистане завершенаи радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее установившее контроль над столицей страны — Кабулом, в течение ближайшего времени определит форму правления в стране.