Нью-Дели, , 17:07 — REGNUM Индия завершила полную эвакуацию всех сотрудников своего посольства из Афганистана, МИД призывает граждан также покинуть эту страну, сообщает 17 августа официальный сайт МИД Индии.

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

Уточняется, что теперь визы афганским гражданам будут оформляться электронно.

«Учитывая сложившуюся ситуацию в Кабуле, было решено, что персонал нашего посольства будет немедленно переправлен в Индию. Это было проведено в два этапа, и сегодня днем посол и весь другой индийский персонал прибыли в Нью-Дели», — указано в сообщении индийского МИД.

Кроме того, МИД Индии призвал всех индийцев, находящихся в Афганистане, срочно проинформировать ведомство об их местонахождении.

Как сообщало ИА REGNUM, Кабул и практически вся территория Афганистана перешли под контроль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Бывшее правительство бежало из страны.

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