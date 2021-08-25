Вашингтон, , 01:09 — REGNUM Огромные толпы желающих покинуть Афганистан, продолжают осаждать здание аэропорта афганской столицы Кабула. Об этом 24 августа сообщило издание The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки, полученные компанией Maxar Technologies.

Самолет ВВС США в аэропорту Кабула (сс) The U.S. Army

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На изображениях видно, как большие массы людей занимают почти всю территорию, прилегающую ко входу в воздушную гавань, из-за чего образовались транспортные заторы. На снимках со спутника также можно заметить, как на взлетно-посадочной полосе объекта люди стоят в шеренгах рядом с военно-транспортным самолетом.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа США за сутки везли из аэропорта Кабула 12 700 человек, что является рекордным количеством с начала эвакуационной операции. Еще 8 900 человек были эвакуированы союзниками.

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