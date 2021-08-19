* талибы — запрещённая в России организация

Москва, , 14:11 — REGNUM На данный момент радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока еще не контролирует всю территорию Афганистана, Россия выступает за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу в стране с участием всех сил. Об этом 19 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Манкуш.

Сергей Лавров Mid.ru

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«Во-первых, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока еще не контролируют всю территорию Афганистана», — сказал он.

Также глава МИД РФ добавил, что есть информация о ситуации в Панджшерском ущелье, где собираются силы сопротивления талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Но от этого только становится еще более последовательной наша позиция. И в ситуации, когда весь Афганистан был охвачен гражданской войной мы выступали за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу с участием всех противостоящих друг другу афганских сил, всех этноконфессиональных групп Афганистана», — уточнил Лавров.

Кроме того, он уточнил, что в данный момент, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли власть в Кабуле и в большей части других городов и провинций Афганистана, Россия выступает «за то же самое — за общенациональный диалог, который позволит сформировать представительное, репрезентативное правительство и уже оно при поддержке граждан Афганистана будет заниматься выработкой договоренностей об окончательном обустройстве этой многострадальной страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС не должен позволить России и Китаю распространить свое влияние на Афганистан, вызывает удивление.