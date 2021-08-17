Брюссель, , 21:58 — REGNUM Европейскому союзу необходимо начать переговоры с афганским движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для предотвращения возможного гуманитарного кризиса. Об этом заявил на пресс-конференции 17 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выиграл войну. Мы должны как можно скорее начать диалог с ними, чтобы предотвратить гуманитарный и потенциальный миграционный кризисы», — сказал он.

Глава дипломатии Евросоюза подчеркнул, что диалог должен быть сосредоточен на поиске способов предотвращения появления в Афганистане иностранных террористических сил.