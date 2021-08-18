Вашингтон, , 12:08 — REGNUM Уход Соединенных Штатов из Афганистана, который по своим последствиям является катастрофичным, говорит об интеллектуальной и нравственной несостоятельности нынешней элиты США. Такое мнение 18 августа высказал американский журналист Род Дреер в своей статье «Падение имперской Америки» в издании The American Conservative.

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Как указал журналист, в результате политики нынешней американской элиты Иран «господствует» в Ираке, Сирию «поделили» официальный Дамаск, Турция и курды, а в Афганистане к власти вновь пришло радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Вот что получилось из крестового похода (бывшего президента США — ред.) Джорджа Буша. Вот что осталось от американского лидерства в лице (бывших президентов США Барака) Обамы, (Дональда) Трампа и (нынешнего главы Белого дома Джо) Байдена. И что самое важное, в афганской катастрофе виновато высокое руководство Пентагона, Госдепартамента, а также элита внешней политики и национальной безопасности», — написал в своей статье Дреер.

При этом он отметил, что, хотя президент США Джо Байден несет ответственность за обернувшийся катастрофой уход из Афганистана, в своих оценках о возможности падения предыдущего афганского правительства он привёл данные Пентагона.

«Кто может испытывать доверие к командованию американской армии? К высшему государственному руководству? Точно не люди из стран третьего мира, которым предложили сотрудничать с американскими оккупантами, пообещав, что Америка о них позаботится. И уж точно не после таких событий», — добавил автор статьи.

Также Дреер уточнил, что теперешней американской элите ближе ведение «культурных войн» и в июле, когда «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно готовил свое наступление, посольство США в Кабуле объявило «месячник гордости ЛГБТ», а генерал Марк Милли, являющийся главой Объединенного комитета начальников штабов, рассказывал конгрессу, что американские солдаты должны читать книги по критической расовой теории для лучшего понимания «белой ярости».

«Мы не можем стереть из памяти происходящее в Афганистане. Мы не можем не знать масштабы интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты. Мы не можем делать вид, что верим суждениям этих людей просто в силу того, что не видим приемлемой альтернативы. Эти люди разрывают нашу страну на части, проталкивая концепцию неорасизма и дикие гендерные теории <…> Эти люди не в состоянии обеспечить достойное будущее большинству американцев, но о своих собственных детях они несомненно позаботились», — заключил журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс назвал уход американских ВС из Афганистана «крупнейшим унижением» Вашингтона на международном уровне за последние 40 лет.