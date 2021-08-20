Вашингтон, , 06:47 — REGNUM Больше половины избирателей в США осуждают то, как власти страны осуществляли вывод американских сил из Афганистана. Об этом 19 августа написала газета The Hill со ссылкой на результаты проведённого опроса.

Американские избиратели

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32% респондентов сообщили, что решительно не одобряют, ещё 21% — скорее не одобряют действия властей США, связанные с выводом войск. 47% участников опроса сообщили о своей поддержке действиям администрации.

Кроме того, 64% опрошенных сообщили, что одобряют сам факт вывода войск.

«Эти цифры ставят вопрос о компетентности администрации, особенно с учетом того, что внешняя политика воспринимается как сильная сторона этой команды», — сказал руководитель Исследовательской службы Харриса Дритан Нешо по итогам опроса.

Напомним, решение о выводе войск из Афганистана в США принимали в 2020 году. План бывшего президента Дональда Трампа предусматривал сокращение численности военного контингента до 2500 человек уже к январю 2021 года. Американцы оставили талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) часть техники и не обеспечили достаточный уровень безопасности для афганских вооружённых сил. В августе, после краха Кабула, президент США Джо Байден признал, что в его администрации не ожидали такого быстрого захвата Афганистана террористами.

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