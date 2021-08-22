Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп не исключает, что американская армия может вернуться в Афганистан. Об этом Трамп заявил 21 августа во время выступления перед своими сторонниками в американском штате Алабама.

Трамп Wspolnotapolska.org.pl

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Напомним, что вывод американских войск из Афганистана планировался ещё в тот период, когда Трамп был президентом США. После того, как демократ Джозеф Байден стал президентом Соединенных Штатов, вывод американских войск из Афганистана был осуществлен. Это привело к катастрофическим последствиям для проамериканского марионеточного правительства в Афганистане.

Правительственные войска не оказывали боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никакого серьезного сопротивления — они просто разбегались и сдавались. В итоге, к 15 августа, боевики взяли под контроль весь Афганистан.

Трамп обрушился с критикой на администрацию Байдена за поспешность вывода войск. Теперь бывший президент считает, что американским войскам придется вернуться в Афганистан.

«Нам придётся вернуться. Нам нужно вернуться, когда будет подходящий момент», — сказал Трамп.

Также он заявил, что Россия после ухода американцев из Афганистана якобы «снова входит» в эту страну.

«Я слышал, что теперь они возвращаются», — добавил Трамп.