Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Президент США Джо Байден не говорил с иностранными лидерами после того, как Афганистан пал под натиском «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 17 августа советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Он еще не говорил с другими мировыми лидерами. Я и секретарь Блинкен общались с международными союзниками и мы намерены поддерживать связь в грядущие дни. На данный момент главная задача — это логистическая задача. То, как мы координируем общение с ними, чтобы их люди были эвакуированы. И мы работаем по логистическим и политическим каналам, чтобы сделать это возможным», — ответил Салливан.

Напомним, что на данный момент в аэропорту Кабула остаются тысячи человек, в ожидании покинуть Афганистан. Вчера, 16 августа, паника привела к хаосу, из-за которого на время были отменены рейсы.