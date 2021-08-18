Кабул, , 12:54 — REGNUM Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол арестовать бежавшего из страны экс-президента Ашрафа Гани за «продажу родины». Об этом Мохаммади написал в Twitter.

Ашраф Гани Mueller .MSC

«Торгующие и продающие родину должны наказываться и задерживаться», — написал он, сопроводив твит хэштегом «Интерпол, задержите Гани».

Как сообщало ИА REGNUM, после вывода американских войск из Афганистана боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кратчайшие сроки захватили страну, а 15 августа установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.