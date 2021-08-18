Вашингтон, , 18:44 — REGNUM В настоящее время в аэропорту Кабула находится около 4500 американских военнослужащих, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 18 августа.

Самолет ВВС США в аэропорту Кабула (сс) The U.S. Army

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За последние 24 часа в Кабул прибыло 18 военных самолетов С-17 и один военный самолет С-130. На борту находились «примерно 700 дополнительных военнослужащих и некоторое оборудование», в результате чего общее число американских войск на земле составило около 4500 человек, сказал Кирби.

Также за последние 24 часа из Кабуле вылетели 18 военных самолетов С-17, на борту которых находилось около 2000 пассажиров, включая 325 американских граждан.

«В ближайшие 24 часа мы будем придерживаться того же плана, как и в последние 24 часа», — сказал Кирби, отметив, что «существует ряд факторов, которые могут повлиять на полеты, и обстоятельства могут измениться».

Напомним, что на данный момент талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют всю территорию Афганистана за исключением части аэропорта Кабула.