Хельсинки, , 12:40 — REGNUM После того, как Афганистан захватили террористы движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) международное сообщество прилагает неимоверные усилия по экстренной эвакуации людей из Кабула. Свой вклад внесло правительство Финляндии, которое уже успело эвакуировать 110 человек из афганской столицы. Об этом 23 августа стало известно после публикации пресс-релиза МИД Финляндии, передает шведская новостная служба SVT Nyheter.

Финляндия

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Официальный Хельсинки эвакуировал как своих граждан, так и лиц, обладающих видом на жительство в стране. Финское правительство также спасло местных афганцев и их семьи, которые работали в Афганистане с представителями Финляндии, ЕС и НАТО.

«По соображениям безопасности и из уважения к частной жизни эвакуированных министерство иностранных дел не будет предоставлять подробную информацию о том, как и когда они прибудут в Финляндию. Важно, чтобы они получили необходимые им тишину и покой и возможность отдохнуть после перенесенных ими болезненных переживаний», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Финляндии.

Раньше в группу МИД Финляндии в аэропорту Кабула, занимавшуюся эвакуацией входили всего пять человек. 22 августа к ним присоединились финские военные, которые будут защищать личный состав и помогать с эвакуацией, в том числе сопровождая эвакуируемых.

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