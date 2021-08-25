Вашингтон, , 23:08 — REGNUM На территории Афганистана остаётся не более 1,5 тыс. граждан США, заявил 25 августа на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен.

Выход. Армия США. Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«За последние 24 часа мы установили контакт примерно с 500 американцами. Еще примерно с тысячей человек, которые могут быть гражданами США, мы по телефону или электронной почте, чтобы узнать, хотят ли они уехать. Мы передаем им информацию о том, как это можно сделать», — сказал Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день известно, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взявшие 16 августа власть в Афганистане, не будут препятствовать эвакуации иностранцев через аэропорт Кабула до 31 августа.

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