Кабул, , 18:54 — REGNUM Представители афганского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили гарантии безопасности посольства России. Об этом сообщил 17 августа российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия 24».

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Посол рассказал о проведённой им встрече с «представителями старшего звена» движения в Кабуле, которая, по его словам, прошла «позитивно и конструктивно».

«Представители сказали, что у движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) самый дружественный, самый хороший подход к России. Они нам подтвердили гарантии безопасности посольства», — сказал Жирнов.

Посол также отмети, что в Афганистане в настоящее время не наблюдается «никаких признаков ни этнических чисток, ни какой-то расправы, ни насилия».

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) гарантировали амнистию всем тем, кто был лоялен режиму и служил на него. Они исходят из того, что это была их работа, они выполняли приказы, зачем кого-то кошмарить?» — отметил российский дипломат.