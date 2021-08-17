Калининград, , 20:06 — REGNUM Советские военнослужащие, служившие в Афганистане, не были трусами, они вели себя как мужчины.

Советские войска в Афганистане Fishki.net

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По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, об этом ему рассказал в 2004 году во время его первого в качестве главы МИД РФ визита в Афганистан один из бывших моджахедов (участник джихада, по-арабски — «борец за веру, за правое, священное дело»).

Сравнивая советских военных с другими, приходившими в Афганистан с оружием в руках, этот человек, который после Афганской войны стал председателем парламента республики, сказал, что русские «вели себя как мужчины, достойно, и никогда просто из страха не стреляли по кустам».

Напомним, советский ограниченный контингент находился в Афганистане почти десять лет — с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года. Советские военные находились в стране, чтобы сдерживать моджахедов, которые на протяжении всей афганской истории не проявляли уступчивости.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начало набирать силу в Афганистане после ухода советских военных.

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