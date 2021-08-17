Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Соединенные Штаты в последние 24 часа не наносили авиаударов по Афганистану, однако Пентагон сохраняет такую способность. Об этом на брифинге заявил американский генерал Хэнк Тэйлор.

Эвакуация. Афганистан. США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

«Нет, в последние 24 часа никаких ударов не наносилось», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем, добавил он, «командование на земле по-прежнему обладает такой способностью нанести их, если потребуется».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что переход Афганистана под контроль террористов стал следствием американской политики и закономерным итогом на фоне вывода из страны войск США и НАТО.

Читайте также: В МИД России оценили последствия политики США в Афганистане