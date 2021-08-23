Токио, , 09:30 — REGNUM Решение о направлении в Афганистан транспортного самолета Сил самообороны Японии для эвакуации японских граждан и работавших в представительствах страны местных жителей приняли власти Японии. Об этом 23 августа рассказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Кацунобу Като Цитата из видео на YouTube

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«Сегодня вечером в Афганистан будет отправлен первый самолет для проведения эвакуации. Этот вопрос обсуждался на утреннем заседании национального Совбеза», — сказал он.

Также Като уточнил, что в Афганистан направят военно-транспортный самолет C-130 и вначале будут эвакуированы граждане Японии, а также члены их семей, после чего предполагается вывезти из страны афганцев, работавших в японском посольстве, представительстве Японского агентства международного сотрудничества и других организациях.

Отметим, ранее Япония временно закрыла свое дипломатическое представительство в Кабуле и в настоящее время все японские сотрудники посольства страны эвакуированы в Дубай.