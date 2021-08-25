Кабул, , 15:23 — REGNUM Ситуация в Панджшерской долине, в которой сосредоточено афганское сопротивление «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пока относительно спокойная. Об этом заявил лидер национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд.

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

«Мы все сдерживаем наши силы. Обе стороны пытаются начать переговоры, но в то же время готовятся на случай военного варианта. Сейчас такая ситуация», — цитирует его РБК.

Вероятность военной эскалации в долине Масуд оценил как «50 на 50 — возможно, что и мирные переговоры дадут результат, но возможна и военная конфронтация».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что мирное соглашение с провинцией Панджшер, где находятся силы сопротивления, будет достигнуто в ближайшее время.