Рим, , 21:10 — REGNUM Италия берет на себя обязательство защитить всех жителей Афганистана, сотрудничавших с посольством страны в Кабуле, заявил в понедельник, 16 августа, премьер-министр Италии Марио Драги.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с партнерами по ЕС Италия будет стремиться к урегулированию кризиса, к защите прав человека и особенно женщин в Афганистане, сказал он.

Как именно Италия намерена защищать своих местных сотрудников, Драги не уточнил. При этом он поблагодарил военнослужащих за операции по вывозу из Афганистана граждан Италии (они в настоящее время продолжаются).