25 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 23:52 — REGNUM Два члена Конгресса США, не получив разрешения, тайно прилетели в Кабул 24 августа, чтобы увидеть, как проходит эвакуация американцев и афганцев, о которой только и пишут в последние дни СМИ из-за сложившегося там хаоса. Их поступок привел в ярость администрацию президента США Джо Байдена, а спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала других законодателей не следовать подобному примеру.

Американский солдат в Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

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Этими политиками были Сет Моултон, демократ из Массачусетса, и Питер Мейджер, республиканец из Мичигана. Оба ветерана сказали, что целью их поездки было «обеспечить надзор за исполнительной властью». И Моултон, и Мейджер в последние недели гневно критиковали администрацию Байдена, обвиняя руководство в затягивании процесса эвакуации.

«Сейчас в мире нет места, где надзор имел бы большее значение», — сказали они после того, как провели в Кабуле менее 24 часов.

После поездки конгрессмены заявили, что «Вашингтону должно быть стыдно за то положение, в которое мы поставили наших военнослужащих», и что ситуация, которую они наблюдали на месте, оказалась более тяжелой, чем они ожидали.

«После разговоров с командирами на местах и наблюдения за ситуацией стало очевидно, что из-за того, что мы начали эвакуацию так поздно, — написали политики, — что бы мы ни делали, мы не сможем вывезти всех вовремя».

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Напомним, что Байден заявил 24 августа, что не будет менять сроки по выводу американских военных из Афганистана. Согласно плану, США должны покинуть страну уже на следующей неделе, 31 августа.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили поступок конгрессменов.

«Остановитесь. Мир уже видел такое — в последние дни Вьетнама, но это было намного хуже и под огнем. Байден обеспокоен тем, что может произойти в аэропорту (гражданские лица!), если мы задержимся. 75 900 человек были эвакуированы из Кабула, 70 тыс. — чуть больше чем за неделю!» — пишет @ghhshirley.

«Часть работы Конгресса — это работа на месте. Поскольку они оба служили в Афганистане, я думаю, они знают, что делают. Они не собирались никому мешать», — отвечает @MDHtoo.

«Зачем вам отвлекать военных этим трюком? Вы утверждаете, что их усилия героические, но ваши выходки просто помешали их работе», — злится @charskar и получает ответ от@SodaCtySheepdog: «Потому что работа Конгресса заключается в обеспечении надзора за исполнительной властью. Этого нельзя сделать, просто поверив на слово».

«НЕТ — вы можете придумать 1000 оправданий, но вы не подчинились прямому приказу не ехать и в результате поставили под угрозу миссию. Кроме того, дружеское напоминание о том, что эти «странные отношения с Талибаном (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» были в значительной степени созданы Трампом и Помпео — почему бы не набраться смелости и не сказать об этом?», — возмущается @lebibyc и получает ответ от @nagaeboko1: «Они члены Конгресса. На них не распространяется «прямой приказ». Они оба ветераны. Разве нет смысла в том, чтобы они вернулись и сказали: «Вот что вам говорят, и вот что мы видели».

«Они заняли места в самолете, предназначенные для беженцев. Глубокий позор», — уверен @ratfink_maloney.

«Я бы хотел разобраться в ваших словах. У вас есть информация о том, какой рейс эвакуации они использовали и сколько именно мест заняли? У вас есть бортовой номер?» — отвечает @nagaeboko1.

«Я понимаю, почему вы оба поехали тайно, и вас следует похвалить за то, что вы серьезно отнеслись к своей роли надзирателя. В передаче информации произошел такой разрыв, что я аплодирую вам за то, что вы отважились сами разобраться в ситуации, чтобы докопаться до истины», — поддерживает @barbmurphy327.

Афганцы в аэропорту Кабула во время эвакуации. (сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

«При всем уважении к Нэнси Пелоси, если два конгрессмена чувствуют, что им лжет исполнительная власть и военные, ОНИ ДОЛЖНЫ САМИ ПРОВЕРИТЬ, что они и сделали, Я не знал, что каждое действие надзорных органов Конгресса должно быть одобрено», — пишет @JrUnreal.

«Пелоси уходит от насущных вопросов: Сколько #американцев, афганцев, которые работали на нас, мы можем оставить после себя? Волнуют ли нас #афганские женщины, дети и гражданские лица, обреченные на ужасы?» — считает @AnneRPierce.

«Возможно, появятся новые подробности, которые изменят мое мнение, но сейчас у меня нет проблем с тем, что конгрессмены отправились в Афганистан. Надзор со стороны Конгресса очень важен», — уверен@ConstantRebel55.

«Я хвалю их за то, что они хотят получить ответы для своих избирателей», — комментирует @louwhite1107.

«США редко спрашивают разрешения на въезд в иностранные государства, Нэнси. Я бы предпочел, чтобы некоторые журналисты альтернативных новостей въехали в Кабул прямо сейчас, чтобы рассказать о том, что происходит», — отвечает @WakamowBar.

Напомним, что американские солдаты застрелили по меньшей мере двух вооруженных мужчин в аэропорту Кабула.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден приказал разместить в Афганистане до пяти тысяч военнослужащих США, которые будут обеспечивать безопасность при эвакуации работников американского диппредставительства в Кабуле и местных жителей, помогавших США.