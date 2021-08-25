Вашингтон, , 17:48 — REGNUM Основатель самой известной из американских частных военных компаний (ЧВК) Blackwater Эрик Принс предлагает эвакуацию из Кабула по цене $6,5 тыс. с одного человека, сообщает 25 августа газета The Wall Street Journal без указания источника этих данных.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению издания, платная эвакуация в исполнении структур Принса включает в себя безопасную доставку до международного аэропорта Кабула и посадку в самолёт.

Напомним, американские ЧВК Эрика Принса активно действуют под целым рядом разных названий практически во всех странах, подвергшихся военной оккупации США, от Афганистана до Ирака.

Как сообщало ИА REGNUM, США в Афганистане на сегодняшний день контролируют только район аэропорта Кабула. Власть в стране с 16 августа фактически принадлежит движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Литвы поблагодарили Польшу за эвакуацию переводчиков из Афганистана