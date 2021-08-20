Москва, 20 августа 2021, 21:12 — REGNUM «Исключительно своими международными обязательствами по международному гуманитарному праву» руководствуется Москва в вопросе, касающемся размещения в России беженцев из Афганистана.
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Об этом 20 августа сообщил журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, обсуждая тему Афганистана с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве:
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