Вашингтон, , 18:18 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что вероятность вывода американских войск к 31 августа «зависит от того, где мы находимся» и смогут ли США увеличить число эвакуируемых. Об этом 19 августа сообщает BBC.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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Если США смогут увеличить число эвакуируемых американцев до 5 тыс. или 7 тыс. в день, то «они все выйдут», — сказал Байден в эксклюзивном интервью для ABC News.

На вопрос о том, распространяется ли это обязательство и на афганских союзников, Байден ответил абстрактно: «Обязательства заключаются в том, чтобы вывести всех, кого мы можем вывести, и всех, кто должен выйти».

«Это цель, это то, к чему мы сейчас идем, это путь, по которому мы идем, и я думаю, что мы его достигнем», — скомкано произнес глава Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден был лично предупрежден военным командованием, что вывести войска из Афганистана к сроку 31 августа будет «непросто», поскольку в Кабул продолжают прибывать тысячи солдат для оказания помощи в эвакуации американских граждан и афганских союзников.