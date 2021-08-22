Кабул, , 19:28 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили в аэропорт Кабула отряд специального назначения. Об этом сообщает Al Jazeera.

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По информации агентства, целью террористов является разгон людей, которые пытаются покинуть страну на американских и пакистанских самолетах, занимающихся эвакуацией иностранных граждан, работающих на США.

«С целью преодоления хаоса и наведения порядка в аэропорту Кабула все рейсы были отменены», — отмечается в заявлении террористов.

Напомним, в настоящее время в аэропорту Кабула находятся около 800 представителей стран НАТО, а также военные Соединенных Штатов, Великобритании и Турции.