Лондон, , 10:04 — REGNUM Великобритания созвала чрезвычайный саммит Группы семи (G7), посвящённый ситуации в Афганистане. Он пройдёт 24 августа в виртуальном формате при участии генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

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Британия в 2021 году председательствует в неформальном объединении экономически развитых стран. В преддверии саммита премьер-министр Борис Джонсон заявил, что главный приоритет сейчас — эвакуировать из Афганистана британских подданных и местных жителей, которые помогали Лондону на протяжении последних 20 лет.

«Жизненно важно, чтобы международное сообщество объединилось и согласовало совместный подход, рассчитанный на долгосрочную перспективу», — подчеркнул британский премьер.

Ожидается, что совещание будет посвящено в том числе вопросам эвакуации из Афганистана. Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что Джонсон попытается убедить президента США Джо Байдена продлить её сроки.

Ещё одна тема саммита G7 — возможный ввод санкций против радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое захватило власть в Афганистане. По информации Reuters, предложить такую меру может Джонсон.

В канцелярии премьер-министра сообщили также, что на видеоконференцию приглашён генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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