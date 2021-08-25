* талибам — запрещённая в России организация

Берлин, , 14:12 — REGNUM Международное сообщество переоценило способность афганских правительственных сил сопротивляться радикалам, страна была сдана молниеносно. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила 25 августа во время выступления в Бундестаге.

Ангела Меркель Kremlin.ru

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По её словам, мир ожидал, что афганские силы будут воевать с набравшим силу радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но этого не произошло, и Афганистан может превратиться в оплот международного терроризма.

«Мы недооценили, с какой молниеносной скоростью афганские силы прекратят сопротивление», — сказала Меркель, выступая со специальным заявлением.

Вместе с тем она отметила, что достигнута задача, поставленная в 2001 году. На афганской территории более не планируются зарубежные атаки.

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