* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:56 — REGNUM Талибы (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) отметили в четверг, 19 августа, День независимости Афганистана, провозгласив победу над США, которых они назвали «мощной и высокомерной силой».

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

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Четверг, 19 августа, считается днем независимости страны в честь освобождения Афганистана от британского колониального господства, которое было отмечено англо-афганским договором от 1919 года, также известным как Равалпиндский договор.

«Слава Богу, сегодня мы отмечаем годовщину независимости от британской оккупации, а мы — по милости Божьей ‑ и благодаря сопротивлению джихадистов — победили другую мощную и высокомерную силу (Америку) и заставили ее уйти с чистой земли Афганистана», — говорится в заявлении Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На этом фоне боевики попросили имамов по всему Афганистану призвать во время пятничных молитв граждан к сотрудничеству с новым правительством.

Как сообщалоИА REGNUM, 17 августа помощник президента США по национальной безопасностиДжейк Салливанзаявил, что Белый дом может ввести санкции против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы вынудить их выполнять соглашения, заключенные с американскими властями.