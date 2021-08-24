Вашингтон, , 17:35 — REGNUM Президент США Джо Байден 24 августа столкнулся с давлением союзников, которые требуют продлить дедлайн на вывод американских войск из Афганистана для защиты афганцев во время эвакуации, сообщает Reuters.

Джо Байден U.S. National Archives

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Лидеры G7 проведут виртуальную встречу 24 августа. Это будет первый межнациональный форму с тех пор, как Афганистан захватили боевики.

Союзники ожидают, что Байден продлит дедлайн вывода войск, который назначен на 31 августа.

Байден пока не давал публичных комментариев на этот счет.

США эвакуировали 12,700 человек из аэропорта Кабула за последние 24 часа, сообщили в Белом доме. Еще 8 900 человек были эвакуированы на 57 самолетах союзников. С 14 августа США эвакуировали порядка 58 700 человек из Афганистана.

Руководство вооруженных сил США посоветовало Байдену принять решение о продлении дедлайна до 24 августа, но президент пока не принял решения.