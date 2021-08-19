Вашингтон, , 18:16 — REGNUM Отдел Newsnight в BBC опроверг слова главы Белого дома Джо Байдена о том, что США «обучили и оснастили афганские вооруженные силы численностью в 300 тыс. человек».

ВВС США Airforce.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

BBC отмечает, что эта цифра оспаривается многими экспертами и считается сильно завышенной.

Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (Sigar) ранее сообщил, что количество афганских сил безопасности в апреле 2021 года составляло 300 699 человек.

Однако важно отметить, что в это число включили как личный состав армии/воздушных сил (182 071 человек), так и полицию (118 628 человек), — которая не входят в состав вооруженных сил страны.

Цифры также включают «призрачных» сотрудников служб безопасности.

Это означает, что «более $300 млн в год тратилось на выплату зарплат несуществующему персоналу афганских сил безопасности».

Напомним, что недавнее расследование BBC Newsnight показало, что численность афганской армии в реальности может составлять не более 50 тыс. человек.