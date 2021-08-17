Москва, , 09:16 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил использовать средства стран, предназначенных на свержение существующих властей, на помощь народам Афганистана и сопредельных государств.

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«Сегодня мы стали свидетелями краха американской внешней политики», — констатировал Володин в Телеграм-канале.

При этом бюджеты США и ряда европейских стран увеличиваются на продвижение демократии в других государствах, рассуждает он, то есть на свержение существующих властей и поддержку лояльных им политиков, создание напряжения и конфликтов.

«Правильно было бы эти бюджеты направить на помощь народам Афганистана и сопредельных с ним государств, которые в полной мере столкнулись с последствиями деятельности США», — предложил Володин.