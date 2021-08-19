Пекин, 19 августа 2021, 14:09 — REGNUM Власти Китая одобряют объявленную движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стратегии развития Афганистана, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
По его словам, Пекин одобряет позицию новой власти, которая намерена не допустить, чтобы отдельные страны использовали афганскую территорию для угрозы другим государствам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, у Москвы нет опасений того, что Афганистан при «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превратится в «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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