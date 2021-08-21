Брюссель, , 18:35 — REGNUM В Афганистане беженцами стали 3,7 млн человек, заявила 21 августа председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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По её словам, на предстоящей встрече Группы семи (G7) ЕС предложит схему рассмотреть схему приема и размещения беженцев из Афганистана.

«ЕС намерен организовать легальные и безопасные пути для беженцев из Афганистана, чтобы вырвать их из рук контрабандистов людей», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз поддерживает необходимые для спасения жизней людей технические контакты с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако само движение признавать не намерен.