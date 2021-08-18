18 августа 2021 | Время чтения 5 мин

Алексей Соколов, , 22:17 — REGNUM Президент США Джо Байден был лично предупрежден военным командованием, что вывести войска из Афганистана к сроку 31 августа будет «непросто», поскольку в Кабул продолжают прибывать тысячи солдат для оказания помощи в эвакуации американских граждан и афганских союзников, сообщает 18 августа Fox News со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Побег. США. Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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На данный момент в Кабуле находится более 4 тыс. американских военнослужащих, еще 2 тыс. должны прибыть в конце этой недели. Президент Байден санкционировал отправку 6 тыс. американских военнослужащих в Афганистан для оказания помощи в эвакуации. Президент, твердо стоящий на своем первоначальном решении вывести все американские войска из Афганистана к 31 августа, заявил, что текущая миссия военных в Афганистане будет «короткой по времени, ограниченной по масштабу и сфокусированной на наших целях: вывести наших людей и наших союзников как можно быстрее и безопаснее». Между тем 18 августа Пентагон также объявил о развертывании подразделения ВВС США, которое может «быстро работать на аэродромах». Это подразделение, 621-е крыло реагирования на чрезвычайные ситуации, прибыло в Кабул сегодня утром.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Сделайте работу правильно, сроки ничего не значат», — считает rambo72.

«Вывод войск в лучшем случае будет проходить на ощупь. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убедились в этом, захватив страну почти на месяц раньше, чем сообщала разведка. Тысячи американцев и афганцев, которые поддерживали нас, должны быть вывезены. Сделать это всего за 14 дней представляется невозможным. Это может произойти только в том случае, если другие члены НАТО присоединятся к нам, чтобы вывезти по воздуху тех, кто застрял. Опять же, вывезти афганцев, которые нас поддерживали, — это совсем другой вопрос», — отмечает BobM267.

Президент США Джо Байден. (сс) White House. Adam Schultz

«Любой террорист, который может прибежать, припрыгать или приплыть в Америку, будет встречен нынешней администрацией с распростертыми объятиями, бесплатными деньгами и жильем», — считает NOTSURE!

«Давайте будем предельно ясны. Речь идет о выводе американских военных, которых им пришлось отправить обратно, потому что они полностью провалили вывод войск в первую очередь!!!» — напоминает edward5286.

«В Афганистане вообще есть COVID? Как по мне, так они выглядят очень здоровыми», — подчеркивает DemsGo2NKorea.

«Его дедлайн — это шутка, если только он не собирается оставить тысячи людей на казнь. Он будет искать, на кого бы свалить вину за отставание от сроков. Он не годится на пост президента», — считает Starrdog.

«Мы потеряли всякое доверие к себе, и, что еще хуже, у нас нет никаких козырей, а только новые смерти. Печальный день для США», — сожалеет OscarMike2017.

«Когда государственные чиновники начнут следовать Конституции? Народ должен начать оказывать давление на своих чиновников и местные власти. Чиновники должны дать отпор этому нелегитимному неизбранному кабинету и его неконституционным действиям», — уверен dhhhfcg.

ВС США в Афганистане (cc) The U.S. Army

«Так мы уходим или приходим? Кто-нибудь может подсказать?» — просит stevewilson.

«Давайте рассмотрим факты. Мы вооружали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) американским оборудованием, а теперь выводим 6 тыс. солдат? Неужели то, что произойдет дальше, является тайной? До этого вывода войск у нас не было ни одного убитого американского военнослужащего за 18 месяцев, вы верите, что мы сможем сказать это через неделю?» — комментирует hmmmand.

«Почему у этих политиков всё еще есть работа? Могли бы заранее поработать над планом для Кабула. Например, сохранить нашу крупнейшую базу в Афганистане на время вывода войск. Обычно вы нанимаете тупых людей и получаете тупой план. Мы заплатили большие деньги за отсутствие плана. Это наитупейший из тупых вариантов, вручную выбранных Байденом», — злится intheeright.

«Как они собираются прятать Джо во время всего этого? Может быть, это и есть тот запасной вариант, над которым они работали», — интересуется stolenelection397.

«Где у нас есть войска… кроме аэропорта? Аэропорт окружен… талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ты мужик, Джо. Так держать», — комментирует HeavilySeasoned.

Солдаты ВВС США садятся на самолёт C-17 на аэродроме Аль-Удэйд во время вывода войск из Афганистана. (сс) Staff Sgt. Kylee Gardner

«Байден должен уйти в отставку как можно скорее», — указывает fcalifny.

«Сейчас фальшивые новости MSNBC и CNN делают из афганского кризиса/скандала, устроенного Байденом, некую вину Трампа. Рейчел Мэддоу, которая годами продвигала мистификацию о российском сговоре, говорит следующее: «Опрос показывает, что общественность поддерживает Байдена по Афганистану (пока)». Каждый адекватный человек знает, что на самом деле американцы думают о том, как Байден справился с неудачным уходом из Афганистана = провал… Как и пограничный кризис, который Байден создал сам. Когда они начинают обвинять Трампа в проблемах, мы знаем, что это происходит только потому, что они сами виноваты и пытаются спроецировать свои проступки на оппонента (это происходит ежедневно с момента появления Трампа на политической сцене и, очевидно, продолжается до сих пор — достаточно прочитать заголовки в фальшивых новостях, чтобы подтвердить этот факт)», — объясняет TrumpsAmerica21.

Как сообщало ИА REGNUM, приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена до 46%.