Варшава, , 11:30 — REGNUM 24 августа в Польшу прилетел уже девятый по счету самолет с людьми, эвакуированными из Афганистана. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на странице в соцсети Twitter.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Среди эвакуированных большую часть представляют афганцы, у которых есть основания опасаться репрессий со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вместе с этим, там есть и те, кто внес свой вклад в безопасность Польши, те, кто реально поддерживал службу наших солдат в Афганистане, и сотрудничал с нашими дипломатами», — говорится в сообщении Блащака.

Глава минобороны Польши подчеркнул, что к настоящему времени все граждане Польши уже эвакуированы из Афганистана. Польский военный контингент был вывезен оттуда в июне, а остальные граждане и дипломаты — в рамках эвакуации за последнюю неделю.

«На данный момент в Кабуле находится около 100 польских военнослужащих, в основном это экипажи самолетов, участвующих в эвакуации, и охрана аэропорта», — добавил Блащак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Варшаве пообещали эвакуировать из Афганистана граждан Польши и иностранцев, которые сотрудничали с Польшей. Кроме того, было принято решение участвовать в эвакуации и людей, связанных с НАТО, Европейским союзом, Международным валютным фондом и Международным олимпийским комитетом.